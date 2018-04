Helmuth Duckadam, președintele de imagine al celor de la FCSB, a marturisit in aceasta seara ca a fost invitat de Marius Lacatuș, directorul tehnic al CSA Steaua, la derby-ul cu Academia Rapid. "Am primit o invitație de la Marius Lacatuș de a participa la aceasta partida. Cei de la Armata au pus la dispoziție o loja. Ii mulțumesc pentru invitație, dar nu am cum sa merg", a spus Duckadam. ...