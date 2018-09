Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Siegfried Muresan a declarat, vineri, ca Maria Grapini nu stie, dupa patru ani de mandat, ca exista rezolutii care ajung sa fie votate direct in plenul Parlamentului European, fara sa treaca prin comisiile de specialitate, conform Regulilor de procedura ale PE.

- Europarlamentarul ALDE Norica Nicolai a declarat, miercuri, pentru MEDIAFAX, ca decizia Parlamentului European de initiere a procedurii pentru sanctionarea Ungariei reprezinta o „greseala" si un „dublu standard" in evaluarea statului de drept.

- Tacerea e de aur in Primaria Constanta cand functionarii sunt prinsi in off side. Sigur, nu este neaparat vina lor, insa cineva trebuie sa raspunda la aceasta intrebare: de ce in luna august nu se intruneste Consiliul Local Municipal Nimeni nu stie sa raspunda la aceasta intrebare. Unele voci sustin…

- Inspecția tehnica periodica (ITP) va fi efectuata dupa noi reguli, mai drastice. Automobilele care merg la inspectia tehnica periodica cu parbrizul crapat nu vor mai primi dreptul de circulatie. Chiar daca crapaturile din parbriz nu influenteaza vizibilitatea soferului inspectorii sunt obligati sa respinga…

- Polițista din Vaslui care i-a numit „pulifrici” pe romani este cercetata prealabil. Conducerea IPJ Vaslui a efectuat o verificare prealabila dupa ce polițista Maria Chetran a publicat pe facebook postarea jignitoare și acum a fost dispusa declanșarea procedurii prealabile. Polițista din Vaslui care…

- Regulile de securitate impuse de Administratia pentru Securitatea Transporturilor (TSA) din SUA le permit oamenilor care calatoresc cu avionul sa isi ia la ei mancare gatita. Fie ca vorbim despre legume, fructe sau carne, acestia pot tine preparatele in bagajul ...

- Cotele de piata in Europa ale Google, Facebook, Microsoft si ale altor mari companii ar putea avea de suferit de pe urma votarii de catre Comisia pentru Afaceri Juridice din cadrul Parlamentului European a unor regulamente mai dure de protecție a dreptului de autor (copyright), anunta Reuters.Noile…

- Coalitia PSD-ALDE a tradat tara aseara, votand cu o viteza uluitoare 378 de amendamente aduse Codului de procedura penala intr-o sedinta prelungita. Daca presedintele Romaniei promulga Codul sau daca apare din neant o ordonanta de urgenta care sa-l catapulteze in Monitorul Oficial, din acel moment Dragnea…