- Programul de guvernare, la acest moment, este facut de PSD - PNL - UDMR, nu este facut de premier, el este rezultatul unei negocieri si toate ajustarile vor fi discutate in coalitie, a afirmat, miercuri, presedintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- „Nu sustinem cresterea unor taxe. Se incalca un principiu de baza al Codului Fiscal, acela ca mediul de afaceri are nevoie de predictibilitate. Partidul National Liberal nu va sustine noi modificari ale Codului Fiscal. Astfel de propuneri vor afecta negativ economia si mediul de afaceri. Impozitul de…

- PSD vrea taxa pe firmele cu bani mulți, in special multinaționalele, liberalii spun ca tot oamenii de rand vor avea de suferit. Colaiția PSD PNL s-a impotmolit intr-un nou scandal. De data aceasta este vorba despre taxa de solidaritate. Dan Motreanu, prim- vicepreședintele PNL mai spune ca impozitul…

- Dan Motreanu, prim- vicepreședintele PNL, spune ca impozitul de 1% pe cifra de afaceri a marilor companii este o idee pe care PSD a mai vehiculat-o in trecut.„Nu știu ce analize economice are PSD, dar noua ne este teama ca o astfel de taxa va avea ca efect cresterea preturilor inclusiv la multe produse…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a afirmat vineri ca nu dorește sa comenteze declarațiile prim-vicepreședintelui PNL și lider al organizației locale Giurgiu, Dan Motreanu, care a spus pentru Digi24.ro ca nu este posibil ca liberalii sa incheie alianțe locale doar cu social-democrații, așa cum ceruse Ciolacu,…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a anunțat vineri la Braila condiția pe care o pune pentru a veni premier in luna mai, cand protocolul coaliției cu PNL prevede rotația celor doua partide. El a spus ca nu vrea ca funcțiile ministeriale ”sa fie trase din caciula, in funcție de de rezultatele din județe. Daca…

- Marian Mina, deputat PSD și liderul organizației din Giurgiu, i-a atacat pe liberali, in contextul in care o femeie a fost omorata de caini, sambata, in zona Lacul Morii, Sectorul 6. „Taiati in carne vie, domnule Ciuca! Altfel, va veti impiedica in propriile transee ale neputintei politice!”, l-a indemnat…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi, la conferinta judeteana de alegeri a PSD Giurgiu, unde a fost ales presedinte deputatul Marian Mina, ca asteapta de la acesta revenirea in partid a tuturor primarilor care au plecat din randurile social-democratilor, potrivit Agerpres. Fii…