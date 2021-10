Stiri pe aceeasi tema

- Secțiile ATI din țara sunt pline, iar medicii trag semnale de alarma și indeamna populația sa se vaccineze. Un cadru medical de la Spitalul Clinic Județean de Urgența Timișoara a relatat cazul dramatic al unei tinere mame, internata la ATI. Aflata de mai multe zile la Terapie Intensiva, tanara mama…

- Liberalii au postat un mesaj vineri pe pagina de Facebook a formațiunii in care indeamna populatia sa se vaccineze impotriva COVID-19 si condamna vehicularea de informatii false privind vaccinurile, precum si promovarea de mesaje distructive, care creeaza neincredere si confuzie sociala. Partidul National…

- Medicul Amin Zahra, de la Spitalul Clinic Județean de Urgența Timișoara a ramas cu o imagine tragica in minte: un cuplu imparțea aceeași masca de oxigen. Specialistul spune ca in UPU totul este blocat, iar in jur se vad numai maști și butelii de oxigen. „Daca nu știți cum arata iadul, mergeți in UPU…

- sursa foto: Facebook/ RO Vaccinare 8.292 de noi cazuri și 133 de decese au fost raportate in ultimele 24 de ore in Romania. In secțiile de Terapie Intensiva sunt internați in acest moment 1468 de pacienți, dintre care 21 sunt minori. De asemenea, in spitalele din Romania sunt internați 406 minori. In…

- Ministrul interimar al sanatații, Attila Cseke, atrage atenția ca situația epidemica grava din Romania din acest moment este o consecința a ratei de vaccinare extrem de scazute. Ministrul spune ca alte țari deja au trecut de rate de vaccinare de 70% sau 80% și au ridicat restricțiile in timp ce „noi…

- Cu puțin timp in urma, fostul ministrul al Fondurilor Europene, Cristian Ghinea, a confirmat ca Florin Cițu i-a propus sa ramana in Guvern. Premierul a afirmat, sambata, 25 septembrie, la Congresul PNL, ca a facut aceasta oferta, atunci cand s-a rupt coaliția cu USR PLUS. Cristian Ghinea a postat un…

- Conform datelor centralizate de Direcția de Sanatate Publica Brașov, 339.358 de doze de vaccin anti-COVID-19 au fost distribuite in județul Brașov, iar 320.757 au fost administrate populației. Instituția Prefectului-Județul Brașov informeaza ca, potrivit datelor centralizate de Direcția de Sanatate…

- ”Dupa ce a ratat – big time - toate tintele de vaccinare, coordonatorul principal al campaniei, premierul Citu, se preface ca nu intelege de ce”, a scris, miercuri, pe Facebook, Marcel Ciolacu.Acesta considera ca, ”daca ar scoate capul din intalnirile cu primarii din partid, adevarul i-ar exploda in…