Șeful DSU Raed Arafat și ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, s-au contrazis in ședința de guvern de vineri, cu privire la masurile pe care autporitațile vor sa le ia in perioada sarbatorilor. Raed Arafat vroia ca toate persoanele care intra in țara sa dețina un test Real Time PCR, insa Rafila nu a fost de acord, […]