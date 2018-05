Stiri pe aceeasi tema

- Schimb de replici intre Codin Maticiuc și Marian Godina, dupa incidentul in care a fost implicat vineri Ilie Nastase! Maticiuc susține, intr-o postare pe Facebook, ca polițiștii ar fi trebuit sa fie ceva mai blanzi cu Ilie Nastase, dat fiind binele pe care l-a facut Romaniei. Acesta a mai spus ca…

- Saxofonistul Charles Neville s-a stins din viața la varsta de 79 de ani. Vestea trista a fost data de familia muzicianului. Acesta a murit in propria locuința din cauza unui cancer pancreat. „Vei ramane mereu in inima și in sufletul meu, ca un tatuaj”, a scris Aaron Neville,…

- Proiectul de lege care prevedea ca radarele rutiere sa fie instalate exclusiv pe autovehicule care prezinta inscrisurile si insemnele distinctive ale Politiei, nu a trecut de Comisia de Transporturi, asta deși a fost votat in Senat in 7 martie. Situația a starnit un mic „razboi” pe paginile de facebook…

- O mama a povestit coșmarul prin care a trecut dupa ce a mers alaturi de bebelușul ei intr-un supermarket cu un carucior de cumparaturi. Mama a cinci copii, Vivienne, nu a avut cu cine sa-și lase baiețelul de 10 luni, așa ca l-a luat pe micuț cu ea cumparaturi. Femeia l-a pus pe Logan in locul destinat…

- CFR Calatori a anulat miercuri dimineata, la ora 8:00, un numar de 99 de trenuri din cauza ninsorilor abundente si a viscolului, potrivit datelor publicate pe pagina de Facebook a companiei. "Vom face actualizari periodice, in functie de evolutia conditiilor meteo si de situatia din teren'',…

- Un numar de 78 de trenuri sunt anulate marti dimineata in urma conditiilor meteo, reprezentand aproximativ 6% din cele 1.200 de trenuri care circula zilnic in Romania, potrivit paginii de Facebook a CFR Calatori. „Circulatia trenurilor de pasageri se desfasoara in continuare in conditii de iarna. La…