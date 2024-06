Stiri pe aceeasi tema

- Contravaloarea tichetelor de masa și cea a indemnizatiei de hrana vor fi excluse de la calculul pragului de 4.000 de lei pentru acordarea unor beneficii salariale, a anuntat vineri purtatorul de cuvant al Guvernului, Mihai Constantin.

- Guvernul Romaniei a aprobat ordonanta de urgenta pentru modificarea unor acte normative in domeniul e Transport, e TVA si e Factura, precum si pentru reglementarea unor masuri fiscal bugetare. Pentru protejarea puterii de cumpararea a angajatilor incadrati cu salariul minim pe economie, Guvernul a modificat…

- Tras de maneca, Guvernul s-a conformat. Contravaloarea tichetelor de masa sau a indemnizatiei de hrana va fi exclusa de la calculul pragului de 4.000 de lei pentru acordarea unor beneficii salariale, a anuntat vineri purtatorul de cuvant al Guvernului, Mihai Constantin. „Pentru protejarea puterii de…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, vineri, ca tichetele de masa, respectiv indemnizația de hrana, sunt excluse de la calculul pragului de 4.000 de lei. „Din partea Finanțelor vine o modificare a reglementarilor referitoare la aplicarea facilitaților fiscale in cazul salariului minim. Contravaloarea…

- Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR) solicita Guvernului cresterea pragului pentru acordarea facilitatilor cu 400 lei/luna, la 4.400 lei brut/luna, de la 4.000 lei brut /luna, pentru veniturile realizate din salarii sau asimilate salariilor, conform unui…

- Salariu minim 2024: IMM-urile cer creșterea pragului pentru acordarea facilitaților la salarii. Care este motivul Salariu minim 2024: IMM-urile cer Guvernului creșterea pragului pentru acordarea facilitaților la salarii. Acesta ar trebui majorat de la 4000 de lei brut pe luna la 4.400 de lei, considera…

- Guvernul a adoptat in sedinta de joi ordonanta de urgenta care prevede cresteri salariale de 10% pentru anumite categorii de bugetari, dar si decontarea ochelarilor de vedere, in limita a 500 de lei, potrivit Agerpres. Impactul bugetar al acestor masuri, in anul 2024, este estimat la 1,2 miliarde lei.…

- Au fost uitați din nou! Sindicatul Politistilor acuza Guvernul ca politistii si militarii au fost „uitati din nou” la acordarea unor majorari salariale, in noua ordonanta de urgenta privind salarizarea personalului din unele sectoare de activitate bugetara. Sindicalistii ameninta cu refuzul de a pazi…