Contrastul britanic - Regiunea în care masca și restricțiile au devenit istorie Dupa luni intregi de izolare stricta, Gibraltar, o enclava britanica din sudul Spaniei, revine la viața pre-pandemica – fara masca și cu restaurante deschise. De o luna nu mai exista cazuri de Covid-19, consecința a campaniei rapide de vaccinare. Teritoriul britanic, situat in sudul indepartat al Spaniei, și-a vaccinat intreaga populație de peste 16 ani, dintr-un total de 34.000 de locuitori. In ultimele zile, majoritatea restricțiilor și masurilor de sanatate au fost ridicate. S-a terminat cu masca pe strada Plutește un sentiment de libertate. In Piața John Mackintosh, in fața… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

