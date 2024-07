Stiri pe aceeasi tema

- Primarul capitalei, Ion Ceban se arata nemulțumit de neimplicarea Guvernului in vederea rezolvarii problemei cu privire la oamenii fara adapost. „Daca nu vreți sa cooperam, ii incarcam pe toți și-i ducem la instituțiile responsabile”, a menționat Ceban in cadrul ședinței de astazi a Primariei Chișinau.

- Un incendiu scapat de sub control in nordul Californiei a devenit in trei zile unul dintre cele mai mari inregistrate vreodata in acest stat din vestul SUA, relateaza duminica AFP, potrivit Agerpres.

- USR il acuza pe ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, ca in cei trei ani de mandat “nu a rezolvat niciuna din problemele” sistemului sanitar, printre care se numara si “criza” de personal, conform Agerpres. Uniunea Salvati Romania solicita “demiterea de urgenta” a ministrului, mentionand ca, la sase…

- Un recent studiu de psihologia muncii la nivel european arata ca crizele in bucla, incepand de la pandemie, criza energetica, pericolul razboiului, criza locurilor de munca, restructurarile au creat un mediu toxic la nivelul companiilor și instituțiilor publice. The post STUDIU EUROPEAN Angajații toxici,…

- E criza de instructori auto in Republica Moldova. De mai bine de un an, Universitatea Tehnica din Moldova nu mai face cursuri de scolarizare. Administratorii școlilor auto se pling ca Ministerul Educatiei amina intentionat procesul de prelungire a acreditarilor. Ministerul paseaza vina pe conducerea…

- Unul dintre motoarele economiei romanești este reprezentat de sectorul construcțiilor și imobiliarelor. Conform Institutului Național de Statistica volumul lucrarilor de constructii a scazut in primele trei luni ale anului, fata de perioada similara a anului 2023, ca serie bruta, cu 7,1%, iar ca serie…

- Autoritatile chineze analizeaza o propunere conform careia autoritatile locale din intreaga tara ar cumpara milioane de locuinte nevandute, in ceea ce ar urma sa fie una dintre cele mai ambitioase tentative de a salva o piata imobiliara in criza, au declarat pentru Bloomberg mai multe surse din apropierea…

- „O lume guvernata de copii ar fi ca o mica explozie de culoare”, „Ar trebui sporita importanța bullying-ului. Bullying-ul poate avea consecințe catastrofale”, „Nu poți pune un copil intr-o clasa fara culori și sa te aștepți sa fie atent la ore sau entuziasmat, nu așa merge”, „Și profesorii trebuie sa…