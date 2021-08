Armata americana a anuntat vineri ca renunta sa restituie guvernelor german si belgian sase instalatii militare, citand, fara a numi Rusia, ''nevoi tot mai mari in teatrul european'', relateaza AFP. Decizia, intr-o prima faza, de a inchide aceste sase obiective a fost luata in 2010 si 2015, iar proiectul de intretinere a acestora nu este, prin urmare, legat de intentia fostului presedinte Donald Trump de a reduce prezenta militara americana in Germania, care ingrijorase foarte mult Berlinul si nu a fost niciodata pusa in aplicare. Presedintele american Joe Biden, care considera…