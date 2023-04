Stiri pe aceeasi tema

- Seful grupului militar privat rus Wagner, Evgheni Prigojin, a declarat, duminica, ca oamenii sai, care lupta in special la Bahmut (in estul Ucrainei), duc lipsa de munitie si a avertizat ca o ofensiva ucraineana ar putea reprezenta "o tragedie" pentru Rusia, relateaza AFP și Agerpres."Noi (Wagner)…

- Seful grupului militar privat rus Wagner, Evgheni Prigojin, a declarat, duminica, ca oamenii sai, care lupta in special la Bahmut (in estul Ucrainei), duc lipsa de munitie si a avertizat ca o ofensiva ucraineana ar putea reprezenta "o tragedie" pentru Rusia, relateaza AFP.

- Contraofensiva de primavara planificata de Ucraina are mai multe șanse de reușita decat de eșec, deoarece Rusia se afla intr-o stare de „criza”, a declarat Evgheni Prigojin, șeful grupului de mercenari ruși Wagner. Acesta a avertizat ca un „stat profund” al elitelor independente egoiste se afla intr-un…

- Fortele ruse utilizeaza zilnic aproximativ 20 de bombe aeriene ghidate ‘cu planare’ (glide bomb, in engleza) pe intreaga linie a frontului, pentru a nu-si trimite avioanele in zona in care pot fi lovite de apararea antiaeriana ucraineana, a declarat marti un purtator de cuvant al Fortelor aeriene ucrainene,…

- Kievul neaga informațiile anunțate de șeful Wagner, Evgheni Prigojin, și afirma ca forțele ruse sunt „foarte departe” de capturarea orașului estic Bahmut, iar luptele continua in jurul cladirii administrative pe care grupul de mercenari a anunțat ca a ridicat steagul rus, relateaza Reuters . Serhiy…

- Șeful grupului Wagner a transmis o informație care generaza revolta in Ucraina. Potrivit lui Evgheni Prigojin, orașul Bahmut a fost cucerit de ruși in mod „oficial” dupa ce luni dimineața, acesta a revendicat cucerirea primariei din Bahmut. De-a lungul razboiului dintre Ucraina și Rusia, orașul Bahmut…

- Liderul mercenarilor rusi Wagner, Evgheni Prigojin, a anuntat sambata, printr-un mesaj video, ca va candida la alegerile prezidentiale de anul viitor - insa nu in Rusia, asa cum s-a speculat temporar, ci „in Ucraina” relateaza DPA.

- Comandantii grupului de mercenari Wagner isi trateaza oamenii ca si cum ar fi ”carne de tun”, ”ii incoltesc pe cei care nu vor sa lupte si ii impusca in fata camarazilor lor abia sositi”, a declarat pentru postul american de televiziune CNN un fost comandant al acestui grup, Andrei Medvedev, transmite…