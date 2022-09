Contraofensiva ucraineana din regiunea Herson aflata in sudul țarii a intrat in a cincea zi, forțele armate ale Kievului aruncand in lupta dronele Bayraktar TB2 și lansand noi atacuri asupra punctelor de aprovizionare ale rușilor. Informațiile aparute vineri in presa ucraineana și pe platformele social media sunt și mai puține decat in zilele precedente in contextul in care biroul lui Volodimir Zelenski a cerut inca de la inceputul saptamanii, cand ziarele de la Kiev anunțau ca a inceput mult așteptata contraofensiva, un „blackout” mediatic pentru a nu dezvalui involuntar informații care sa poata…