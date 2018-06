Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul social-democrat Claudiu Manda considera ca urgentarea adoptarii Codului penal ar putea fi facuta si la nivelul Parlamentului, precizand ca detaliile despre aceasta tema nu au facut obiectul discutiilor in sedinta de vineri a Comitetului Executiv National al PSD, scrie Agerpres. "Pozitia…

- Lovitura grea pentru PNL chiar inaintea votului pe motiunea de cenzura depusa la adresa Guvernului Dancila.Senatorul PNL Mircea Siminica a decis sa paraseasca PNL si sa treaca la PSD. Conform informațiilor STIRIPESURSE, ro, Siminica isi va anunta public transferul in curand.

- Senatul si Camera Deputatilor s-au reunit luni dupa-amiaza in sedinta comuna pentru citirea motiunii de cenzura, scrie Agerpres. Sedinta este condusa de senatorul PSD Claudiu Manda, iar la prezidiu nu se afla nici presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, nici presedintele Senatului,…

- Sustinatorii primarului ales, Andrei Nastase, au iesit in numar impresionant in strada, duminica dupa-amiaza, pentru a protesta fata de invalidarea rezultatelor alegerilor pentru functia de primar al Chisinaului. Oamenii spun ca vor ramane in strada peste noapte, pana la solutionarea cererii lor.

- Sustinatorii primarului ales, Andrei Nastase, au iesit in numar impresionant in strada, duminica dupa-amiaza, pentru a protesta fata de invalidarea rezultatelor alegerilor pentru functia de primar al Chisinaului. Oamenii spun ca vor ramane in strada peste noapte, pana la solutionarea cererii lor.

- Birourile permanente reunite ale Parlamentului au decis ca motiunea depusa de PNL si sustinuta de USR si PMP impotriva Guvernului Dancila va fi citita luni in plenul Parlamentului, urmand ca miercuri sa fie dezbatuta si votata, a anuntat presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu. Citeste mai mult: adev.ro

- Presedintele PNL Ludovic Orban a anuntat luni ca liberalii vor organiza ample proteste in intreaga tara pentru sustinerea motiunii de cenzura impotriva Guvernului Dancila, precizand ca a existat si o propunere a formarii unui cordon uman in jurul Parlamentului. ''Am purtat discutii legate…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat luni ca liberalii vor organiza ample proteste in intreaga tara pentru sustinerea motiunii de cenzura impotriva Guvernului Dancila, precizand ca a existat si o propunere a formarii unui cordon uman in jurul Parlamentului.