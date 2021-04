In vreme ce secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Andreea Moldovan, susține ca Bucureștiul intrunește condițiile de carantinare și pe vechile normative, și pe cele noi, șeful ei direct, ministrul Vlad Voiculescu, spune ca nu se pune problema inchiderii Capitalei. Intrebata daca, in conformitate cu noua grila, Bucureștiul se incadreaza la localitațile care pot fi carantinate, Moldovan a spus: „Daca luam in calcul vechea grila de analiza, și pe acea grila Bucureștiul e de carantinat. Aceste criterii sunt obiective. Exact cum am spus, decizia de carantina e o decizie complexa, care ține de…