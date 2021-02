Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a declarat vineri ca este prematur sa aiba loc, oficial, o discutie pe tema unui pasaport de vaccinare, in conditiile in care, in Romania, pana in prezent, doar o mica parte a populatiei a fost imunizata cu serul anti-COVID, desi tara noastra se numara printre statele UE care au…

- Premierul Florin Cițu a declarat, vineri, ca Guvernul nu a dat mandat niciunui ministru pentru discuții bilaterale cu Grecia pentru un pașaport de vaccinare. El il contrazice astfel pe ministrul Economiei, Claudiu Nasui, care a afirmat ca sunt discuții in acest sens.

- In timp ce Grecia și Spania insista ca Uniunea Europeana sa aprobe folosirea unui astfel de certificat, Germania și Franța susțin ca nu vor accepta acordarea de previlegii persoanelor vaccinate. BANI mai mulți pentru acești romani! Guvernul le-a ascultat nemulțumirile Nu va fi ușor ca liderii…

- Ministrul Economiei, Claudiu Nasui, a declarat, miercuri, intr-un interviu televizat, ca prioritatea sa este turismul. Acesta a subliniat ca a avut discuții cu omologii sai din Grecia și Israel și ca oficialii respectivelor țari s-au declarat dispuși la dialog. „Depun dilegențe pe tema aceasta pentru…

- "Putem totusi trage cateva concluzii cu rezultatele pe care le avem. USR-Plus este acum o forta politica matura, care a dovedit ca poate rezista si ca poate creste intr-o competitie directa cu vechile partide. Vom avea in Parlament o echipa solida de deputati si senatori, foarte probabil un numar dublu…