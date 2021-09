Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson insista asupra ”imensei importante” a relatiei Regatului Unit cu Franta si dragostei ”care nu poate fi smulsa din radacini” a Londrei fata de Paris, in urma furiei franceze de dupa anuntarea unui parteneriat strategic intre Statele Unite, Australia si Marea Britanie…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anuntat miercuri o noua strategie a UE in domeniul conectivitatii, care are ca scop facilitarea investitiilor in infrastructura care conecteaza bunuri, persoane si servicii in intreaga lume, dar si ca blocul comunitar nu va accepta pe piata europeana…

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen: 70% din populația europeana adulta „este vaccinata complet”. 70% din populația europeana adulta este vaccinata complet – a anunțat Comisia Europeana. Acest lucru inseamna ca 256 de milioane de adulți europeni au in prezent o schema completa de vaccinare.…

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, anunța ca Uniunea Europeana și-a atins obiectivul de a vaccina 70% din populația adulta cu cel puțin o doza. Romania se situeaza, la mare distanța de restul țarilor, cu o rata de vaccinare de doar 31%. Ursula von der Leyen precizeaza, intr-o declarație…

- Potrivit Danei Spinant, purtator de cuvant a Comisiei Europene, numarul corespunde "unui procent de 54,7% dintre adulti" complet vaccinati, adica primind cele doua doze de vaccin necesare sau una singura in cazul serului de la Johnson & Johnson."Avem 68,4% dintre adulti in UE care au primit deja prima…

- Uniunea Europeana depașește acum Statele Unite ca rata a populației care a primit cel puțin o doza de vaccin impotriva Covid-19, dupa un inceput mai lent, din cauza lipsei unui numar suficient de vaccinuri, arata publicația franceza Les Echos , citata de Rador. Europenii au acum 55,5% din populație…

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a cerut premierului sloven Janez Jansa, a carui țara a preluat președinția UE joi, sa garanteze libertatea presei și sa coopereze „urgent” cu noul Parchet European, relateaza AFP.În aceeași zi, șeful executivului european a dat…