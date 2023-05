Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, si ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, au participat, joi, la semnarea contractului pentru proiectarea si executia magistralei de metrou M1 din Cluj-Napoca, finantat prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR).

- Lucrarile la metroul din Cluj-Napoca intra in linie dreapta. Miercuri se semneaza contractul de executie. Magistrala care va traversa orasul va avea 19 statii si va masura 21 de kilometri. Contractul de aproape noua miliarde lei pentru magistrala de metrou M1 va fi semnat in prezenta premierului Nicolae…

- Continue reading De la proiecte imobiliare in Cluj-Napoca, la noua școala dorita de Primarie in Borhanci/Administrația a semnat contractul de proiectare și execuție cu Axial Construct Invest, pentru peste 10,2 milioane de euro at Info real.

- Contractul pentru metrou va fi semnat la finalul lunii, in data de 25 mai, la Cluj-Napoca, in prezența prim-ministrului Nicolae Ciuca și a ministerului Transporturilor Sorin Grindeanu, a anunțat miercuri primarul Emil Boc.

- Președintele CJ Dambovița, Corneliu Ștefan a semnat contractul pentru realizarea studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic pentru Centura ocolitoare a orașului Gaești, un proiect asumat de conducerea CJ Dambovița inca de la preluarea mandatului in anul 2020. Este un proiect foarte important…

- Asocierea Gulermak Agir Sanayu Inșaat Ve Taahhut A.S. - Somet SA, din Turcia, a fost desemnata caștigatoare pentru construcția liniei de metrou care ar urma sa lege Bucureștiul de Aeroportul Internațional Henri Coanda. Anunțul a fost facut chiar de ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu. Contractul…

- Asocierea Gulermak Agir Sanayu Inșaat Ve Taahhut A.S. - Somet SA, din Turcia, a fost desemnata caștigatoare pentru construcția liniei de metrou care ar urma sa lege Bucureștiul de Aeroportul Internațional Henri Coanda. Anunțul a fost facut chiar de ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu. Contractul…