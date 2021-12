Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de lege privind introducerea certificatului electronic COVID-19, asumat de ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, prevede ca angajatorii din sectorul public si privat au obligatia de a solicita personalului cu care isi desfasoara activitatea certificatul ELECTRONIC COVID-19 la intrarea la…

- Ministrul Finanțelor, Adrian Caciu a semnat, vineri, acordul de imprumut prin Mecanismul de Redresare și Reziliența, incheiat intre Comisia Europeana și Romania, in valoare de aproximativ 15 miliarde de euro. Banii vor veni in 10 tranșe, iar prima rata va fi de aproape 2 miliarde de euro, anunța Ministerul…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anunțat, vineri, pe pagina sa de Facebook, faptul ca Nuclearelectrica a avansat Proiectul Unitaților CANDU 3&4, ceea ce va permite atingerea obiectivelor energetice la Cernavoda. ”Acesta este un pas important și sunt foarte optimist ca in viitor vom fi o țara independenta…

- Ordinul comun al Ministerelor Educatiei si Sanatatii care reglementeaza utilizarea testelor rapide din saliva pentru prescolari si elevi a fost semnat si trimis la Monitorul Oficial, vineri. La fel si instructiunile privind administrarea testelor. Ordinul prevede si faptul ca in localitatile cu rata…

- Organizația Mondiala a Sanatații a decis sa trimita in Romania un expert pentru situații de urgența pentru a ajuta la rezolvarea crizei sanitare și pentru a impulsiona campania de vaccinare anti-COVID. Romania a intrat in atenția OMS, dupa ce situația din țara noastra a devenit cea mai grava din Europa…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) sare in ajutorul Romaniei și trimite in regim de urgența 200 de concentratoare de oxigen a cate 8 litri, a anunțat, vineri, intr-o conferința de presa, secretarul de stat Raed Arafat. Mai multe state UE au venit in sprijinul Romaniei, lovita crunt de al patrulea…

- Antrenorului Cosmin Olaroiu i-a fost furat ceasul in Italia, pe strada, la Milano. Obiectul de lux a fost recuperat in Emiratele Arabe Unite, de Politia din Dubai, dupa ce a fost vandut de mai multe ori. Dupa o luna si jumatate si dupa ce a fost vandut de mai multe ori de-a lungul Europei, ceasul […]…

- Ministrul demis al Energiei, Virgil Popescu, susține ca, deși prețurile la energie au explodat in Romania, deocamdata acestea se situeaza mult sub nivelul altor state. Prețurile la energie continua sa creasca in multe state europene, insa conform autoritaților, acestea sunt mult mici in Romania fața…