- Real Madrid, detinatoarea trofelului Ligii Campionilor, va da piept cu Bayern Munchen in semifinalele actualei editii a competitiei, ]n timp ce Liverpool va juca impotriva revelatiei AS Roma, conform tragerii la sorti care a avut loc, vineri, la Nyon. In cazul in care se respecta calculele hartiei,…

- Cristiano Ronaldo a reușit doua goluri in victoria din turul "sferturilor" Ligii Campionilor de pe terenul lui Juventus, scor 3-0, dintre care un gol dintr-o foarfeca spectaculoasa. La finalul jocului, jucatorii lui Real Madrid au facut o poza de grup in vestiar, insa din aceasta a lipsit chiar eroul…

- Gica Hagi a construit echipa ideala din toate timpurile și pentru cațiva dintre jucatorii selectați a adaugat cate o descriere inedita. Dream team-ul lui Hagi (4-3-3): Taffarel (Galatasaray/129 meciuri) - Breitner (Bayern Munche/256), Krol (Ajax/339), Baresi (AC Milan/531), Maldini (AC Milan/647) -…

- Juventus Torino va evolua impotriva echipei Real Madrid, detinatoarea trofeului, iar echipele engleze Liverpool si Manchester City se vor infrunta in sferturile de finala ale Ligii Campionilor, s-a stabilit, vineri, in urma tragerii la sorti care a avut lco la Nyon.Juve - Real este reeditarea…

- Real Madrid, detinatoarea trofeului, o va intalni pe Juventus Torino, finalista ultimei editii, in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, potrivit tragerii la sorti efectuate vineri la Nyon. Anul trecut, pe 3 iunie, Real Madrid se impunea la Cardiff cu scorul de 4-1, prin…

- Bayern Munchen s-a calificat, miercuri seara, in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce a dispus de Besiktas cu scorul de 3-1, la Istanbul, in mansa secunda a optimilor de finala. Bayern, care se impusese in tur cu 5-0, a castigat pe malul Bosforului prin golurile…