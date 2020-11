Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Transporturilor si Metrorex au semnat miercuri contractul de finantare aferent proiectului pentru Magistrala 6 de metrou catre Aeroportul Henri Coanda – Otopeni, a informat Metrorex. Investitia trebuie realizata pana in noiembrie 2026.

- ”Proiectul Magistrala 6 va asigura legatura retelei de metrou a Municipiului Bucuresti cu Aeroportul International Henri Coanda – Otopeni. Magistrala 6 de metrou va avea un traseu de 14,2 km si va cuprinde 12 statii. Obiectivul contractului de finantare il reprezinta acordarea finantarii nerambursabile…

- Contractul de finanțare pentru legatura rețelei de metrou cu Aeroportul Henri Coanda – Otopeni, care va avea un traseu de 14,2 kilometri si va cuprinde 12 stații, a fost semnat, anunța Metrorex.

- Ministerul Transporturilor și Metrorex S.A. in calitate de Beneficiar au semnat contractul de finanțare aferent proiectului „Legatura rețelei de metrou cu Aeroportul Henri Coanda - Otopeni, Magistrala 6”, a informat Metrorex.Magistrala 6 de metrou 1 Mai - Aeroportul Henri Coanda – Otopeni va avea un…

- Presedintele Klaus Iohannis, premierul Ludovic Orban si ministrul Transporturilor participa marti la darea in folosinta a Magistralei 5 de metrou Drumul Taberei, sectiunea Raul Doamnei - Eroilor, inclusiv Valea Ialomitei. UPDATE Premierul Ludovic Orban a ajuns la ora 11:47…

- Atenție, se deschid ușile! Metroul din Drumul Taberei, prima linie construita dupa 1989 in Romania, incepe sa circule de astazi Bucurestenii vor putea circula, incepand de marti, 15 septembrie, pe Magistrala 5 de metrou, sectiunea Raul Doamnei - Eroilor, inclusiv Valea Ialomitei, a anuntat Metrorex.…

- Magistrala de metrou Drumul Taberei va fi data in functiune marti, incepand cu ora 12:00, a anuntat, luni, ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, pe Facebook. "Dupa ani de asteptare, sunt bucuros sa anunt public ca maine, incepand cu ora 12:00, magistrala de metrou…

- Membrii Comisiei Centrale de Receptie la terminarea lucrarilor de la magistrala M5 si cei ai Comisiei de Punere in Functiune (PIF) au semnat procesele-verbale in urma carora aceasta magistrala de metrou poate fi data in exploatare si, totodata, in trafic cu calatori, a anuntat, vineri seara, Ministerul…