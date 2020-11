Contractul de finanțare pentru Drumul Gorița, respinsă în plenul Consiliului Local (Eveniment) Unul dintre proiectele care au fost introduse pe ordinea de zi suplimentara a plenului Consiliului Local Brașov de astazi a fost cel de renegociere a contractului de finanțare incheiat intre Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR)- Romania și Municipiul Brașov, in sensul eliminarii din proiect a construirii unui drum forestier nou de 11,003 km, respectiv Drumul Gorița. Acest proiect a starnit anul trecut numeroase controverse și chiar proteste, iar oportunitatea... Citeste articolul mai departe pe www.brasovultau.ro…

