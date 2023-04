Contractul de finanțare pentru construirea unui nou pavilion la Spitalul Militar Braşov a fost semnat A fost semnat contractul de finanțare pentru construirea unui nou pavilion la Spitalul Militar Brasov . Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila și Ministrul Apararii Naționale, Angel Tilvar, au semnat joi, contractele de finantare prin Planul National de Redresare si Rezilienta ( PNRR ) pentru pentru mai multe spitale militare. Printre acestea si Spitalul Militar Brașov, unde va fi construit un pavilion politrauma. Semnarea contractelor de finanțare pentru infrastructura spitaliceasca noua, din cadrul PNRR, a avut loc in Amfiteatrul Ambulatoriului Clinic Integrat al Spitalului Universitar de Urgența… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

