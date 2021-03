Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii va avea, probabil chiar din toamna acestui an, o Agentie nationala de investitii in infrastructura de sanatate, pentru a veni in sprijinul unitatilor sanitare care vor sa depuna proiecte pentru finantare din fonduri europene, a declarat, sambata, la Oradea, secretarul de stat…

- Banca Europeana de Investiții (BEI) va sprijini construirea a trei spitale regioanle în România, unul la Cluj și alte doua la Craiova și Iași, au spus reprezentanții bancii într-o conferinta desfasurata online. „Planul…

- În urmatoarele luni, Banca Europeana de Investiții se așteapta sa finalizeze sprijinul pentru construcția a trei spitale în România, respectiv un spital de urgența la Iași și doua spitale regionale la Craiova și Cluj.„Planul este de a finanța o parte mare din ele, poate…

- Liberalii ieseni sustin ca in mandatul lui Ludovic Orban au obtinut rezultate foarte bune in ultimele trei scrutine electorale, reusind sa ofere judetului prima administratie liberala completa din ultimii 30 de ani, atat la Primaria Municipiului Iasi, cat si la Consiliul Judetean Iasi."Impreuna cu membrii…

- Liberalii ieseni sustin ca in mandatul lui Ludovic Orban au obtinut rezultate foarte bune in ultimele trei scrutine electorale, reusind sa ofere judetului prima administratie liberala completa din ultimii 30 de ani, atat la Primaria Municipiului Iasi, cat si la Consiliul Judetean Iasi."Impreuna cu membrii…

- Liberalii ieseni sustin ca in mandatul lui Ludovic Orban au obtinut rezultate foarte bune in ultimele trei scrutine electorale, reusind sa ofere judetului prima administratie liberala completa din ultimii 30 de ani, atat la Primaria Municipiului Iasi, cat si la Consiliul Judetean Iasi."Impreuna cu membrii…

- Primarului Clujului, Emil Boc, continua schimbul de replici dure cu ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, dupa ce aceștia s-au confruntat, sambata, prin intermediul presei, referitor la finanțarea campaniei de vaccinare anti-COVID. Zarva in UDMR! S-a descoperit un parlamentar fara studii superioare!…

- Ajunși la fundul sacului, primarii acuza ca li se traseaza de la Guvern sarcina organizarii vaccinarii anti-COVID fara sa li se ofere banii necesari. Revolta edililor vine dupa ce Ministerul Sanatații a inițiat un proiect de OUG in acest sens. Pe acest fond, primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil…