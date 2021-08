Stiri pe aceeasi tema

- Muntele de gunoi de la Satu Nou de Jos va ramane pe ”poziții” inca multe vreme. Mai exact pana cand depozitul de la Farcașa va fi finalizat. Conform președintelui CJ Maramureș, Ionel Bogdan, curațarea locului este o obligație a operatorului de salubrizare, insa asta doar cand SMID va fi funcțional.…

- Partia de schi din statiunea montana Borsa, situata in Muntii Pietrosul Rodnei, va fi data in folosinta la inceputul noului sezon de iarna, a declarat, luni, pentru AGERPRES, presedintele Consiliului Judetean (CJ) Maramures, Ionel Bogdan. "Estimarea noastra in urma discutiilor purtate cu reprezentantii…

- Partia de schi din statiunea montana Borsa, situata in Muntii Pietrosul Rodnei, va fi data in folosinta la inceputul noului sezon de iarna, a declarat, luni, presedintele Consiliului Judetean (CJ) Maramures, Ionel Bogdan. "Estimarea noastra in urma discutiilor purtate cu reprezentantii firmelor,…

- Marți, 29 iunie, s-au deschis ofertele pentru studiul de fezabilitate a centurii metropolitane a municipiului Baia Mare. ”Astazi se vor deschide ofertele pentru centura ocolitoare a municipiului Baia Mare, centura metropolitana pentru care am realizat acel parteneriat cu Primaria Baia Mare și sunt convins…

- Doliu la Consiliul Județean Maramureș. Asta dupa ce consilierul județean Coteț-Tamaș Dionisie a decedat. ”Sunt profund intristat de vestea pe care am primit-o in aceasta dimineața, bunul meu coleg Dionisie Coteț-Tamaș a plecat dintre noi.A fost un om bun, aproape de oameni și dedicat activitații in…

- La finalul lunii iunie, in comuna Giulești va fi organizat un eveniment cultural legat de “Comemorarea a 100 de ani de relații militare Romano-Poloneze”. La eveniment vor participa reprezentanți ai autoritaților romane și poloneze. ”La finalul lunii iunie, organizam la Giulești un eveniment cultural…

- Consiliul Județean Maramureș a alocat in ședința extraordinara de miercuri, 9 iunie, suma de 26 milioane lei pentru proiectele de dezvoltare a comunitaților locale din județ. De exemplu, banii alocați pentru orașul Borșa se vor duce pentru partia de schi și telegondola din localitate, in timp ce catunul…

- Prezent in Spania, președintele Consiliului Județean Maramureș, Ionel Bogdan, a vizitat și orașul Torrejon de Ardoz, unde a discutat cu primarul Ignacio Vasquez Casavilla pe mai multe teme. Printre ele s-au numarat și cele legate de posibilele proiecte economice intre Maramureș și orașul spaniol. Președintele…