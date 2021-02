Contractul de executie in cazul lotului de autostrada Chetani – Campia Turzii probabil ca va fi reziliat si va avea loc o relicitare, deoarece constructorul, firma Straco, este in dificultati financiare majore si nu mai lucreaza, a declarat ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula, dupa dezbaterile pe buget din comisiile de specialitate reunite. „Din pacate, acest contract semnat cu 5 ani in urma de vreun an de zile mai mult se taraie decat se lucreaza – firma respectiva are mari probleme financiare. Am cerut Companiei de Drumuri, doamnei director de acolo sa ia o decizie in…