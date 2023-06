Contractul de execuție a lucrarilor de reabilitare și modernizare a DJ 712 A Runcu-Rau Alb, a fost semnat de catre președintele CJ Dambovița, Corneliu Ștefan. Este o veste mult așteptata de locuitorii din zona. Asfaltarea acestui segment de drum in lungime de 2,1 km va asigura cele mai bune condiții de circulație intre Runcu și [...] The post Contractul de execuție a lucrarilor de reabilitare și modernizare a DJ 712 A Runcu-Rau Alb, a fost semnat first appeared on Partener TV .