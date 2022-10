Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a confirmat ipoteza de discuție cu furnizorii și distribuitorii in ideea Ideea unei reglementari parțiale a pieței de energie electrica. „Am avut mai multe decizii, mai multe ordonante, fiecare dintre ele incercand sa se adapteze la dinamica evolutiei preturilor la energia electrica…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, vineri, ca exista suspiciuni ca Administratia Fondului pentru Mediu a blocat ilegal conturile Blue Air, „motiv pentru care Corpul de control va identifica care au fost adevaratele cauze”.

- Sa ridice mana sus cine nu iubește ploaia! Cand ploua nu ai o dispoziție tocmai buna, la serviciu nu ai același spor sau poate ca tot ce ai vrea sa faci intr-o zi ploioasa e sa dormi. Dar de ce se intampla toate astea? Tu cu ce probleme te confrunți cand ploua? Dintre femei și barbați, cea mai afectata…

- Premierul Nicolae Ciuca a cerut un plan la nivelul Guvernului in ceea ce privește reducerea consumului de energie: „Fiecare minister sa-și ia masuri astfel incat sa putem sa fim un exemplu in ceea ce privește reducerea risipei la nivelul instituțiilor sta

- Premierul Nicolae Ciuca i-a cerut miercuri, in sedinta de Guvern, ministrului Energiei, Virgil Popescu, un plan la nivelul Guvernului, dar și ca fiecare minister sa-si ia masuri de reducere a risipei la nivelul institutiilor statului. Termenul pentru aceste masuri este de doua saptamani. ”Asa cum am…

- Premierul Nicolae Ciuca a afirmat, ieri, la Forumul Studentilor Romani de Pretutindeni, ca, in acest moment, cercetarea stiintifica in Romania are parte de o finantare „insignifianta”, potrivit Agerpres. El a sustinut ca, dupa adoptarea legilor Educatiei, Guvernul va asigura bugetul necesar implementarii…

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis, in mesajul cu prilejul Zilei Marinei si al Fortelor Navale, ca va sprijini in continuare, de la nivelul Guvernului, derularea programelor de modernizare a Armatei si Fortelor Navale.

- "O compensare mai mare a preturilor la energie si gaze nu este posibila" Nicolae-Ionel Ciuca. Foto: Arhiva. Premierul Nicolae Ciuca, presedintele PNL, a declarat marti, 2 august, dupa sedinta conducerii liberalilor, ca o compensare mai mare a preturilor la energie…