Contractul cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale, pe ordinea de zi a şedinţei de guvern de sâmbătă O sedinta de guvern va avea loc sambata, pe ordinea de zi fiind anuntat un singur proiect de hotarare, cel privind aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale, tehnologiilor si dispozitivelor asistive in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2021 - 2022. Pe 3 mai, CNAS anunta publicarea pe site-ul institutiei a proiectului de Hotarare de Guvern pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

