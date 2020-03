Contracţie economică de 0,9% pentru România în 2020. "Ne aşteptăm la un prim trimestru de stagnare "Desi saptamana trecuta eram inca relativ optimisti, semnalele pe care le primim din economia reala ne fac sa ne asteptam la o contractie a PIB in 2020. Cu exceptia unui impuls temporar pe zona de vanzari cu amanuntul care se datoreaza factorului frica, pur si simplu nu ne putem astepta la nimic bun de la urmatoarele luni", arata Valentin Tataru, economist la ING Romania. Citește și: Studiu: Cum rezista Romania in timpul pandemiei de coronavirus Citește și:: Cum rezistain timpul pandemiei de "Ca urmare, ne asteptam la un prim trimestru de stagnare in raport cu trimestrul patru din 2019, un trimestru doi din 2020 groaznic si o revenire… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

