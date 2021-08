Stiri pe aceeasi tema

- “Iarasi o veste buna – stiti foarte bine ca de trei luni jumate discutam acest subiect – Ministerul Dezvoltarii, si il felicit pe ministrul Dezvoltarii Attila Cseke si echipa care a lucrat, a pregatit un proiect de ordonanta de Urgenta privind indexarea contractelor ca urmare a cresterii preturilor…

- Ministrul Dezvoltarii Cseke Attila a anuntat ca va prezenta coalitiei si Guvernului un proiect de act normativ care sa rezolve probleme cresterii preturilor la materialelor de constructii. El a mai explicat ca este vorba despre o formula de calcul bazata pe indici ai INS care va fi aplicata la fiecare…

- „In urma informarii pe care am facut-o Guvernului acum o luna si ceva, s-a stabilit un grup interministerial sub coordonarea Ministerului Dezvoltarii pentru a analiza cresterea preturilor la materialelor de constructii. Suntem in masura sa prezentam si aici un proiect de act normativ care vine sa solutioneze…

- La propunerea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, Guvernul Romaniei a aprobat alocarea sumei de 148.776.000 de lei, din Fondul de intervenție la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2021. Fondurile au fost alocate pentru 17 județe, afectate de calamitatile…

- Ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila, a declarat miercuri ca grupul de lucru interministerial care lucreaza la elaborarea solutiilor juridice normative pentru ajustarea preturilor la materiale de constructii si-a propus ca un document in acest sens sa fie finalizat pana la rectificarea bugetara. El a…

- „Am atras atentia, si ma bucur ca, in sfarsit, la nivelul coalitiei, vocea mea a fost auzita si s-a luat o decizie. Datorita cresterii preturilor la materialele de constructii, daca nu se modifica prin ordonanta de urgenta sistemul de indexare a valorii contractelor, in doua-trei luni toate santierele…

- Coalitia de guvernare a decis imbunatatirea legislatiei in contextul cresterii preturilor la materialele de constructii, astfel incat valoarea contractului sa fie actualizata in functie de aceste cresteri, a anuntat, luni, presedintele PNL, Ludovic Orban. La randul sau, premierul Florin Cițu spune ca…

- Guvernul a deblocat miercuri, printr-o ordonanta adoptata la propunerea Ministerului Dezvoltarii, problema lipsei arhitectilor sefi, a anuntat ministrul Dezvoltarii Cseke Attila. Constructiile pot fi autorizate pe baza Planului Urbanistic, implementat de arhitectul sef al localitatii, mai…