Contractele pentru metroul din Drumul Taberei au fost luate la control Corpul de control al premierului si cel al ministrului Transporturilor verifica modul in care au fost derulate contractele pentru realizarea metroului Drumul Taberei - Eroilor, precum si circumstantele in care Metrorex a ajuns sa datoreze constructorilor 188 de milioane de lei, potrivit unui comunicat al Metrorex, remis, miercuri, AGERPRES.



Metrorex trebuie sa plateasca asocierii Astaldi S.p.a. - FCC Construccion SA, Delta ACM 93 SRL, AB Construct SRL pentru revendicari solicitate in perioada 2011-2015.



Potrivit comunicatului, Metrorex face acum toate demersurile pentru achitarea… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Metrorex suplimenteaza numarul de angajati cu 354 de persoane anul acesta, iar in 2019 ar putea face alte 947 de angajari, a declarat, miercuri, Ion Radoi, presedintele Unitatii Sindicatului Liber Metrou (USLM), citand un document de la Metrorex. "Putem spune ca am pus in miscare, pentru ca…

- Corpul de Control al Ministrului Transporturilor (MT) analizeaza circumstantele care au pus in sarcina Metrorex despagubirea de 188 de milioane de lei atribuita constructorilor Magistralei 5 Drumul Taberei - Eroilor, arata un comunicat transmis miercuri de administratorul Metroului bucurestean. „In…

- Metrorex suplimenteaza numarul de angajati cu 354 de persoane anul acesta, iar in 2019 ar putea face alte 947 de angajari, a declarat, miercuri, Ion Radoi, presedintele Unitatii Sindicatului Liber Metrou (USLM), citand un document de la Metrorex, potrivit Agerpres. "Putem spune că am pus în…

- Siguranta calatorilor cu metroul este in pericol, intrucat Metrorex are un deficit de 700 de oameni, iar sindicatul ia in calcul o noua greva generala daca problemele nu se rezolva, a declarat luni Ion Radoi, presedintele Sindicatului Liber Metrou (USLM). Aproximativ 300 de salariaţi ai Metrorex…

- Metrorex are un deficit de 700 de oameni, iar sindicatul anunța greva, daca problemele nu se rezolva. Anunțul a fost facut luni, de Ion Radoi, presedintele Sindicatului Liber Metrou (USLM). Aproximativ 300 de salariati ai Metrorex picheteaza Ministerul Transporturilor intre orele 12:00 si 14:00, pentru…

- Aproximativ o suta de sindicalisti Metrorex picheteaza, marti, sediul Ministerului Transporturilor, nemultumiti de ”politica de management” si lipsa investitiilor. Sindicalistii reclama ”probleme din ce in ce mai mari” care pun in pericol siguranta pasagerilor.Metrorex a anuntat ca principala…

- Aproximativ 200 de sindicalisti ai Uniunii Sindicatelor Libere (USL) Metrou picheteaza, marti, Ministerul Transporturilor in semn de protest fata de pierderea de 110 milioane de euro provocata Metrorex - potrivit liderilor sindicali - chiar de conducerea societatii de transport. „Compania…

- Ministerul Finantelor Publice va acorda Metrorex un imprumut in suma de 188,353 milioane lei, pe 10 ani, in vederea acoperirii obligatiilor de plata instituite de instantele judecatoresti catre Asocierea Astaldi - FCC Construccion, Delta A.C.M. 93 - AB Construct, conform unui proiect de Ordonanta publicat…