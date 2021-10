Contractele pentru gaze naturale au atins marţi noi maxime în Europa Contractele pentru luna noiembrie la terminalul olandez TTF, care sunt de referinta in Europa, au fost tranzactionate marti, la Londra, la circa 118 euro me megawatt ora. Contractele pe termen de o luna au urcat cu aproape 19%, atingand un nou nivel record, avansul de la inceputul anului fiind de aproape 400%. In Mrea Britanie, care este afectata in mod special de cresterea preturilor angro pentru gazele naturale, preturile pentru noiembrie au crescut cu 14%, la 2,79 lire sterline pe unitate termica. Gazele angro pentru livrare imediata au avansat cu 23%, la 2,5 lire pe unitate termica. Cresterea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

