Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 19 iunie 2024, procurorii DNA au dispus trimiterea in judecata a lui Iliuta Vasile, seful CJ Calarasi, suspectat de abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, in forma continuata. Facem precizarea ca aceasta etapa a procesului penal…

- Procurorii DNA l-au trimis in judecata, pentru abuz in serviciu, pe presedintele Consiliului Judetean (CJ) Calarasi, Vasile Iliuta, care tocmai a caștigat un nou mandat la conducerea județului. Alaturi de el au mai fost trimiși in judecata vicepreședintele consiliului județean, secretarul general și…

- Procurorii DNA au trimis in judecata pe Vasile Iliuța, președintele Consiliului Județean Calarași, membru al PSD, sub acuzația de abuz in serviciu. Conform unui comunicat emis de instituție, el este acuzat ca in anul 2020 a acordat ilegal mai multe contracte de paza catre firma SC NYLVYAN SRL, fara…

- DNA anunta, miercuri, trimiterea in judecata a presedintelui Consiliului Judetean (CJ) Calarasi, Vasile Iliuta (PSD), pentru abuz in serviciu, informeaza News.ro. Iliuta a fost reales in functie, la alegerile din 9 iunie, cu aproape 50% dintre voturile exprimate, potrivit rezultatevot.ro. Alaturi de…

- CARAȘ-SEVERIN – Șeful județului, Romeo Dunca, spune ca, deși lucrarile au fost caștigate acum 5 ani, in vremea vechii administrații, „firma nu vrea sa se apuce de munca“! De Ziua Europei, președintele Consiliului Județean, Romeo Dunca, „sarbatorea“ pe Valea Almajului, pe teren, printre lucrarile de…

- Directorul CIA, William Burns, se indreapta catre Qatar pentru a discuta despre negocierile in curs intre Israel și Hamas privind armistițiul din Fașia Gaza. Intalnirea este programata sa aiba loc la Doha, unde Burns va avea discuții cu premierul Qatarului, Mohammed bin Abdelrahmane Al Thani. Qatarul…

- Potrivit Ziua de Constanța, șeful CJ Calarași nu are nicio calitate in acest dosar. Aceeași sursa indica faptul ca, vineri dimineața, la sediul DNA Constanța ar fi fost derulate o serie de activitați specifice cu caracter informatic. La finalul lunii martie, procurorii anticorupție au descins la sedul…

- Intr-o intalnire cu liberalii din Buzau, Nicolae Ciuca a dezvaluit o latura profunda a legaturii sale cu acest oraș, afirmand ca Buzaul a contribuit semnificativ la formarea sa ca individ și militar. Cu o voce incarcata de emoție, Ciuca a marturisit ca revenirea in Buzau il umple de bucurie și ii aduce…