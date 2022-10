Stiri pe aceeasi tema

- ”Ministerul Dezvoltarii are in vedere asigurarea finalizarii obiectivelor de investitii care servesc comunitatile locale, finantate din bani publici”, anunta ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice si administratiei, Cseke Attila. In vederea finalizarii obiectivelor de investitii finantate prin Programul…

- Cseke Attila a anuntat ca contractele finantate prin PNDL I pot fi prelungite cu o perioada de pana la 2 ani. "Ministerul Dezvoltarii are in vedere asigurarea finalizarii obiectivelor de investitii care servesc comunitatile locale, finantate din bani publici", anunta ministrul dezvoltarii, lucrarilor…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, a aprobat un nou act normativ care prevede reguli privind constructiile care contin spatii pentru furnizarea asistentei medicale ambulatorie de specialitate. Conform Ministerului Dezvoltarii, noile normative prevad parametrii…

- Prețul lemnelor de foc va fi plafonat. Masura a fost aprobata in coalitie si ar urma sa se aplice pentru sase luni. ”In urma deciziei Coalitiei de guvernare de joi, 15 septembrie 2022, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor a demarat procedura de elaborare a unui proiect de act normativ care are ca…

- In inima Donbasului, un grup de opt foști militari occidentali cu inalta experiența ține un curs intensiv de 10 zile pentru 40 de noi recruți ucraineni. Pe masura ce lupta pentru estul Ucrainei se ascute pierderile sunt pe masura de ambele parți. Armata ucraineana trebuie sa-și refaca forțele cu noi…

- Plata parcarii pe timpul noptii se suspenda la Constanța si in statiunea Mamaia, pana la sfarsitul anului. Masura a fost decisa, marți, de Consiliul Local, in contextul criticilor venite din partea hotelierilor privind tarifele foarte mari la parcare, care ar fi unul dintre motivele scaderii numarului…

- Societatea comerciala Hidro Prahova, cel mai mare furnizor de apa din judetul Prahova, anunta ca in doua orase in care livrarea apei potabile se facea in baza unui program, robinetele fiind inchise pe timp de noapte, sunt intreruperi privind furnizarea apei in anumite intervale orare si pe timp de zi.…

- Poliția Romana a anunțat, luni, ca s-a dispus declanșarea cercetarii prealabile a șefului Poliției Targoviște, a șefului Biroului de Ordine Publica și a altor doi polițiști cu funcții de execuție. Masura a fost luata dupa ce mai mulți polițiști au fost loviți cu pumnii și picioarele, la inmormantarea…