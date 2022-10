În loc de „Buni zori!”. Mărturisire

o vreme am sărutat lumina lângă stâlpul înfrunzit al casei părintești atunci multe alunecau la vale odată cu pârâul nichelat al grădinii și prea puține îmi apăsau inima (Lucian Avramescu, din volumul „Bună seara, iubito")