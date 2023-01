Contractele de închiriere trebuie declarate la Fisc. ANAF a publicat modelul de declarație De la 1 ianuarie 2023, proprietarii care inchiriaza locuințe trebuie sa completeze o noua declarație. ANAF obliga proprietarii care inchiriaza locuințe sa completeze un formular tipizat și sa anexeze o fotocopie a contractului. Noile documente trebuie declarate in 30 de zile. ANAF a publicat modelul de cerere de inregistrare a contractelor ANAF a publicat modelul […] The post Contractele de inchiriere trebuie declarate la Fisc. ANAF a publicat modelul de declarație first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Legea a fost promulgata luni de presedintele Klaus Iohannis și se refera la „imobilele de tip condominiu racordate la sistemul de alimentare centralizata cu energie termica in sistem de distributie orizontala”.

- Legea a fost promulgata luni de presedintele Klaus Iohannis și se refera la „imobilele de tip condominiu racordate la sistemul de alimentare centralizata cu energie termica in sistem de distributie orizontala”.

- Așa cum s-a intamplat in ultimii ani, la fiecare inceput de an, ANAF anunța modificari, dar mai ales acum cand au fost anunțate schimbari in ceea ce privesc contractele de inchiriere de locuințe. Pe de alta parte, ANAF a mai anunțat o majorare a impozitului pentru locuințe, iar procentul a ajuns la…

- Contractele, in valoare totala de 511.234.827,68 lei, au fost incheiate intre autoritatile publice locale din 60 de unitati administrativ-teritoriale si Ministerul Dezvoltarii. Prin aceasta componenta din PNRR, Ministerul Dezvoltarii va construi 5.522 de locuinte pentru tineri si specialisti din sanatate…

- Concret, prin O.G. nr. 16/2022 a fost instituita obligatia, ca incepand cu data de 1 ianuarie 2023, pentru persoanele fizice care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor din patrimoniul personal, altele decat veniturile din arendare si cele din inchirierea in scop turistic a camerelor situate…

- Economie Noi investiții finanțate prin PNRR, in Teleorman / Locuințe pentru specialiști din sanatate și invațamant la Zimnicea, Piatra și Pietroșani, puncte de reincarcare vehicule electrice in Poeni și Marzanești decembrie 15, 2022 13:38 Ministrul Cseke Attila a semnat 97 de noi contracte finanțate…

- Prin Ordonanța creșterilor de taxe (OG 16/2022) s-a introdus obligația prin care contractele de inchriere vor trebui inregistrate la ANAF de la 1 ianuarie 2023. Asta in maxim 30 de zile. Ordinul de punere in aplicare a fost publicat in Monitoril oficial.

- Guvernații au introdus obligația de declarare la Fisc a contractelor de inchiriere a locuințelor, o data cu modificarea Codului Fiscal. S-a schimbat, de asemenea, și modul in care va fi calculat, incepand cu veniturile de anul viitor, impozitul pe veniturile din chirii. Prin urmare, impozitul pentru…