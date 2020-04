Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Oficiului de Cadastru Suceava, Vasile Mocanu, a anunțat ca masurile luate de instituție, in scopul prevenirii si limitarii raspindirii noului coronavirus COVID-19 vor fi in vigoare pe intreaga durata a starii de urgenta. Astfel, el a precizat ca nici in urmatoarele saptamini, publicul nu va avea…

- Oficiul Registrului Comerțului (ORC) a prelungit cu trei luni termenul pentru depunerea declarațiilor privind beneficiarii reali. Motivul este situația social-economica prin care trece Romania pe durata Starii de Urgența impusa de pandemia de COVID-19. Cele trei luni de prelungire se socotesc de la…

- Incepand de miercuri, 25 martie, militari din Garnizoana Buzau, alaturi de personal din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și al Inspectoratului de Jandarmi Județean Buzau, acționeaza la solicitarea autoritatilor locale in municipiul Buzau. La nivelul fiecarei unitati din cadrul Diviziei 2 Infanterie…

- Ziarul Unirea Tribunalul Alba: Lista dosarelor care se judeca pe durata starii de urgenta Tribunalul Alba a facut publica lista dosarelor care se judeca pe durata starii de urgenta pe teritoriul Romaniei. In materie penala – fond si cai de atac: In afara cauzelor stabilite in aplicarea dispozitiilor…

- Valabilitatea documentelor pentru cetatenii straini care se afla pe teritoriul Romaniei va fi prelungita de Inspectoratul General pentru Imigrari (IGI) pe durata starii de urgența. "Se suspenda...

- Competitiile fotbalistice din Romania, intrerupte initial pana la 31 martie, vor fi suspendate cel putin pana la momentul ridicarii starii de urgenta, a anuntat, marti, presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu. Starea de urgenta a fost decretata la 16 martie de presedintele Klaus Iohannis…

- Avocatul Poporului, in calitate de garant constituțional al drepturilor și libertaților fundamentale, luand act de instituirea starii de urgența pe teritoriul Romaniei, anunța ca monitorizeaza cu atenție aplicarea acestei masuri.Totodata, Avocatul Poporului face un apel la persoane și mass-media…