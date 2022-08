Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Bazinala de Apa Dobrogea-Litoral (ABADL) a semnat contractele pentru execuția lucrarilor de reducere a eroziunii costiere in sudul litoralului. Firma care a caștigat are peste 150 de ani de experiența in domeniu.

- Potrivit licitatiapublica.ro, valoarea contractului este de 325.972,01 de lei, iar banii vor merge in contul societatii comerciale Consitrans SRL, din Bucuresti. Platforma Confidas.ro informeaza ca societatea Consitrans SRL a fost fondata in anul 1991, are sediul social in Bucuresti, pe strada Polona,…

- Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral (ABADL) a anuntat ca 3.000 de tone de alge au fost stranse de pe plajele litoralului romanesc in ultimele zile, aceeasi cantitate fiind colectata in luna iulie. Potrivit ABADL aceasta cantitate de alge a fost adusa la mal de furtunile din ultimele zile.…

- Firma are sediul in municipiul Constanta, pe Centura DN2A ndash; Centura de Vest Primaria orasului Eforie a atribuit, prin procedura simplificata, fara licitatie, doua contracte pentru achizitia de autoturisme. Astfel, primul contract face referire la achizitia a doua autoturisme 4x4, marca Dacia Duster.…

- Restricții de circulație pe DN7 Valea Oltului Foto: Adriana Tudose / RRA Compania de drumuri începe de mâine lucrari de consolidare la Boița, pe DN7 Valea Oltului, reparații programate sa dureze șase luni. Este vorba despre un tronson de cinci kilometri pe care trebuie…

- A costat cat o garsoniera, dar acum craiovenii se pot ușura intr-un mod civilizat intr-o toaleta smart. Aceasta a fost amplasata in parcul de la Casa Baniei, in imediata vecinatate a unui loc de joaca. Mai precis, aceasta a fost așezata la capatul aleii care pleaca din bulevardul Știrbei Voda și ajunge…