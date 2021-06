Contracte prelungite pentru doi „stranieri” ai Ripensiei

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 21 iunie, in jurul orei 10:30, pe terenul II din complexul ”Electrica” a inceput primul antrenament al Ripensiei, din perioada pre-competiționala. Cu echipa timisoreana se pregateste si Gariel Torje, care acum nu are contract. Sub comanda lui Cosmin Petruescu, lotul cu care se demareaza aceasta…

- Visul patronului Ripensiei, Dumitru Mihu, este ca echipa sa cu nume de legenda sa ajunga in prima liga. Insa formația banațeana scapa de jucatorii valoroși la cea mai mica oferta. Așa au plecat Zaluschi, Apro, Dumiter sau Albert Voinea, iar acum un alt jucator important va pleca… sub forma de imprumut…

- Ripensia a continuat azi seria mutarilor din afara terenului. Ultima sosire e de fapt o revenire in postura de antrenor secund a fostului fundas Calin Mada. Ex-umetistul mai colaborase la ros-galbeni cu tehnicianul Alexandru Pelici, pe care l-a urmat cand acesta a plecat la Resita. Mada (47 ani, foto…

- Numarul persoanelor infectate cu COVID-19 in Republica Moldova a ajuns la 246.238, dupa ce luni, 19 aprilie, au fost inregistrate 341 de cazuri, in urma procesarii a 2.712 de probe. Pe parcursul zilei de astazi, 20 de persoane au fost rapuse de noul coronavirus.

- Ripensia anunta duminica dupa victoria cu „U” Cluj ca va reveni cu informatii legate de situatia tehnicianului. Cosmin Petruescu si-ar fi anuntat plecarea cu o zi inaintea partidei si nu a fost prezent ieri pe banca echipei. Astazi, ros-galbenii nu au publicat stiri legate de motivul despartirii, ci,…

- Alte 403 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 1 caz este de import : Italia-1. Numarul total teste efectuate – 2920, dintre care 942 teste Rapid – Antigen. Bilanțul cazurilor de COVID-19 in țara noastra a ajuns la 245.897. Din…

- Ripensia a trecut la limita, 2-1, de ACS Comuna Recea obținand trei puncte extrem de importante in lupta pentru ramanerea in Liga 2. Tradițional in acest an, trupa antrenata de Cosmin Petruescu a revenit pe tabela de marcaj, dupa ce Marius Coman marca pentru maramureșeni. Antrenorul timișorenilor le…

- Ripensia s-a despartit de unul dintre (re)fondatorii sai, Radu Suciu. Fostul goalkeeper al Politehnicii Timisoara a ales sa activeze „usor” in afara Timisoarei, la Clubul Sportiv Comunal Dumbravita, pe postul de manager general. Suciu a fost creditat de la inceput cu ideea reinfiintatirii Ripensiei,…