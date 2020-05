Stiri pe aceeasi tema

- Piaa gazelor naturale se va liberaliza începând cu data de 1 iulie 2020 preurile pentru furnizarea gazelor naturale la clienii casnici nu vor mai fi reglementate de ctre Autoritatea Naional de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) acestea urmând a se forma liber pe pia în...

- Piața gazelor naturale se va liberaliza incepand cu data de 1 iulie 2020 si, prin urmare, prețurile pentru furnizarea gazelor naturale la clienții casnici nu vor mai fi reglementate de catre Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE), acestea urmand a se forma liber pe piata,…

- Odata cu comenzile facute de consumatorii romani pe internet, s-au mutat și multiplicat și pretențiile lor. Nu puține, iar vanzatorii trebuie sa le satisfaca toate cererile, altfel vor disparea din piața online. Aproape jumatate dintre romani anunța ca vor sanctiona marcile care nu se comporta responsabil…

- De la 1 iulie 2020, prețul gazelor naturale nu va mai fi stabilit de catre Autoritatea Naționala de Reglementare in domeniul Energiei, ci se va forma liber, reflectand condițiile din piața. Un beneficiu pe care il aduce liberalizarea este posibilitatea de a alege oferta care corespunde cel mai bine…

- Cale de cațiva kilometri am cautat un chioșc de ziare deschis. Cele mai multe au tras obloanele in perioada in care a fost decretata starea de urgența. Am gasit unul langa Piața „Matei Ambrozie”, acolo unde un rand de vreo douazeci de oameni așteptau sa intre la un supermarket din apropiere. Preț de…

- Piața muncii din Romania este in cadere libera, sub efectele raspandirii coronavirusului in țara noastra. O statistica furnizata de Inspecția Muncii arata ca aproximativ 300.000 de contracte de munca au fost suspendate in doar opt zile. Și chiar daca...

- Comisia economica eurasiatica (CEE) intenționeaza sa redacteze un acord privind piața comuna a gazelor naturale in Uniunea Economica Eurasiatica (EAEU) pana in 2022, a declarat președintele Consiliului Comisiei economice eurasiatice, Mikhail Myasnikovich, intr-un interviu acordat ziarului Respublika.Lucrarile…

- Piața de mancare gatita a inregistrat o dublare in ultimii doi ani, ceea ce arata creșterea puterii de cumparare a romanilor și evoluția mediului de business din domeniul HoReCa, iar ca tendința constanta se remarca dezvoltarea zonei de livrare mancare, arata un studiu Hospitality Culture Institute.