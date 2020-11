Contracte de închiriere prelungite la Luduș Agenția Naționala pentru Locuințe (ANL) a construit in strada Zavoiului din Luduș trei blocuri de locuințe care au fost inchiriate tinerelor familii. La data de 16 noiembrie 2020, unui numar de 23 de apartamente din blocurile 13,15 și 17 din strada Zavoiului le-a expirat contractele de inchiriere și potrivit Legii nr. 152/1998, privind inființarea Agenției … Post-ul Contracte de inchiriere... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Consilierii locali sunt convocați la ședința ordinara joi, 26 noiembrie 2020, de la ora 16, la Casa de Cultura. PROIECTUL ORDINII DE ZI 1.Referat și proiect de hotarare privind aprobarea comasarii a trei imobile cu numere cadastrale 53262, 53553 și 54510 din Municipiul Gherla, str. Reformei. Prin cererea…

- Reprezentantii Vital anunta intreruperea furnizarea apei potabile luni, 16 noiembrie, pana la ora 14.00, pe strada Gordanului din Baia Mare, unde este o conducta sparta. Echipele de intervenție sunt la fața locului, pentru remedierea situației și reluarea furnizarii apei potabile in cel mai scurt timp.…

- Iubirea plutește in aer, dar de virus am uitat? Nicoleta Nuca și iubitul ei i-au pus gand rau Legii! Dupa ce au „omis” masca de protecție, in plina pandemie de coronavirus, cei doi au gafat-o și in trafic! Imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro stau marturie!

- Un barbat de 62 de ani, din Luduș, județul Mureș, in timp ce conducea o autoutilitara pe strada 1 Mai din Petrești – Sebeș, la intersecția cu strada Valea Sebeșului, l-ar fi acroșat pe un barbat de 60 de ani, din Sebeș, care se deplasa pe o bicicleta, potrivit IPJ Alba. In urma accidentului, biciclistul…

- La data de 24 octombrie 2020, in jurul orei 08,30, un barbat de 62 de ani, din Ludus, judetul Mures, in timp ce conducea o autoutilitara pe strada 1 Mai din Petresti – Sebes, la intersectia cu strada Valea Sebesului, l-ar fi acrosat pe un barbat de 60 de ani, din Sebes, care se deplasa pe o bicicleta.…

- Surpriza de proporții: Judecatoria Aiud a respins cererea formulata de Biroul Electoral de Circumscripție Teiuș, avand ca obiect „Validare primar” și a dispus invalidarea domnului Mirel Halalai Vasile, membru al PSD, in funcția de primar al orasului Teiuș. Incheierea instantei se comunca de indata prefectului…

- Un nou obiectiv de investiție va fi realizat in Maramureș de Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii și Administrației, prin Agenția Naționala pentru Locuințe, in parteneriat cu Consiliul Județean Maramureș. Au fost demarate procedurile simplificate pentru atribuirea contractelor aferente obiectivului…

- Pompierii mureșeni au fost solicitați sa intervina, duminica seara, la un incendiu izbucnit la complexul Șoiom din orașul Luduș. "Este vorba despre complexul Șoiom, de pe strada Pietei si strada Policlinicii, arde centrul de panificatie, o parte din acoperisul restaurantului si o parte din terasa. In…