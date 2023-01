Stiri pe aceeasi tema

- Vin banii europeni: Ministrul Dezvoltarii a semnat 30 de noi de contracte de finantare prin PNRR, de aproape 40 de milioane de lei Vin banii europeni: Ministrul Dezvoltarii a semnat 30 de noi de contracte de finantare prin PNRR, de aproape 40 de milioane de lei Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice…

- Spitalul Orașenesc Campeni primește finanțare de 3 milioane de euro prin Planul Național de Redresare și Reziliența. Proiectul aprobat pentru finanțare a fost depus pe Unitați de asistența medicala ambulatorie, Componenta 12: Sanatate. Banii vor fi folosiți pentru dotarea cu echipamente și aparatura…

- Ministrul Cseke Attila a semnat 25 de noi contracte de finantare prin componenta C5 ndash; Valul Renovarii din Planul National de Redresare si Rezilienta.Contractele au fost incheiate intre Ministerul Dezvoltarii si autoritatile publice locale din 14 de unitati administrativ teritoriale, au o valoare…

- Marcel Bolos a fost intrebat, duminica, la Antena 3, daca are in plan si investitii in cabinete scolare. “Noi, la nivelul Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene, am derulat doua tipuri de investitii importante pentru astfel de situatii. Prima a fost cea a tabletelor scolare. Le-am inceput…

- Ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice și administrației, a mai semnat 180 de noi contracte de finanțare, depuse in cadrul primului apel de proiecte pentru componenta C10 – Fondul Local din Planul Național de Redresare și Reziliența. Contractele au fost incheiate intre autoritațile publice locale…

- Municipalitatea morenara a depus un nou proiect pentru modernizarea și dezvoltarea infrastructurii de sanatate publica. Este vorba despre proiectul ,,Reducerea riscului de infecții nosocomiale in Spitalul Municipal Moreni” și a fost depus prin Planul Național de Redresare și Reziliența, Componenta…

- Ministrul Cseke Attila a semnat 8 noi contracte de finantare prin Componenta 5 ndash; Valul renovarii din Planul National de Redresare si Rezilienta, pentru renovarea si cresterea eficientei energetice ale unor cladiri rezidentiale multifamiliale si cladiri publice, iar valoarea totala a acestora este…

- Luni au fost semnate contractele de finantare pentru patru rute turistice si culturale incluse in Planul National de Redresare si Rezilienta: ruta culelor, ruta curiilor, ruta satelor traditionale si ruta Delta Dunarii.