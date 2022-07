Stiri pe aceeasi tema

- 40 de trenuri au fost introduse incepand de vineri, 10 iunie, de CFR Calatori, cu destinatia litoral, in cadrul programului „Trenurile Soarelui”. Trenurile asigura zilnic legaturi directe din toata tara cu statiunile de la Marea Neagra si cu Delta Dunarii și vor circula timp de trei luni, pana pe 11/12…

