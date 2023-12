Stiri pe aceeasi tema

- Banca Naționala a Romaniei (BNR) iși asigura sediile și vilele de protocol din toata țara impotriva unor riscuri din cele mai diverse. Valoarea totala asigurata a imobilelor Bancii Naționale a Romaniei depașește 530 de milioane de lei, echivalentul a peste 100 de milioane de euro. Cel mai scump sediu…

- Sucursala Regionala Timișoara anunța licitația pentru lucrari de reparații pe tronsonul de cale ferata Merișor-Banița Compania Naționala de Cai Ferate CFR SA, prin Succursala Regionala Timișoara, a scos la licitație un contract vital pentru lucrari de reparații la Linia 116, intre stațiile…

- Pe parcursul anului 2002, intarzierile trenurilor de calatori au insumat 4.326.618 de minute. Asta inseamna 8,2 ani, scrie adevarul.ro. Citește și: Amenda record, de 35 de milioane de euro, pentru distrugerea unui spațiu verde Intarzierile cumulate ale trenurilor pe caile ferate din Romania cresc, de…

- CFR Infrastructura, prin sucursala Craiova, a lansat licitație pentru elaborarea studiului de fezabilitate necesar electrificarii liniei București – Pitești – Craiova intre stațiile Titu – Craiova. Acest tronson face parte dintr-un pachet de electrificare a opt secții de cale ferata, potrivit economica.net. …

- CFR SA și Agenția Executiva Europeana pentru Clima, Infrastructura și Mediu (CINEA) au semnat acordurile de finanțare pentru trei proiecte de modernizare a infrastructurii feroviare in Romania, valoarea totala fiind 672 milioane euro. Cel mai mare este pentru linia București - Giurgiu, unul este pentru…

- In 2024 se va redeschide circulația pe podul de la Gradiștea, dupa ce se vor incheia lucrarile de la Gradiștea, anunța CFR Infrastructura. Podul vechi s-a prabușit in 2005 și de atunci trenurile circula ocolit, pe la Videle. In prezent, stadiul fizic de execuție a lucrarilor intre Vidra și Comana este…

- One United Properties a anunțat la BVB ca subsidiara sa One Proiect 16 S.R.L. (filiala deținuta in totalitate de companie) a semnat o promisiune bilaterala de vanzare-cumparare avand ca obiect dobandirea dreptului de proprietate asupra mai multor loturi de teren situate in București, pentru un preț…

- Eveniment Inchidere proiect EVOLUEAZA IN CARIERA – CREȘTEREA NIVELULUI DE COMPETENȚE IN RANDUL ANGAJAȚILOR! septembrie 29, 2023 19:16 Asociația pentru Formare, Educație și Dezvoltare – EUROFED, in calitate de lider, impreuna cu Asociația KOFOED’S SCHOOL ROMANIA, Bucuresti (Partener 1)…