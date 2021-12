Contracte de 120.000 de euro pentru refacerea a două pasarele metalice și a unui podeț peste pârâul Dâmbu V. Stoica Ploieștenii care traiesc dincolo de paraul Dambu, de o parte sau de alta a strazii Apelor, parca sunt vitregiți de soarta și așteapta de zeci de ani refacerea cailor de acces pietonal sau – ce mare speranța! – auto catre casele lor. Langa bogația unui mare centru comercial din nord-estul Ploieștiului zace saracia infrastructurii rutiere. Locuitorii din zona nu mai au speranța ca municipalitatea ploieșteana le va rezolva, vreodata, problema accesului mai simplu spre domiciliile lor și va repara pasarelele metalice sau podurile degradate de numai cațiva metri lungime peste paraul Dambu.… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

