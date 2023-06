Contracte cu americanii, încheiate după divulgarea de informații confidențiale, la baza militară Mihail Kogălniceanu Șase suspecți, respectiv trei persoane fizice și trei companii, sunt urmariți penal pentru folosire ilegala de informații confidențiale, luare și dare de mita. E vorba despre cazul de la baza militara de la M. Kogalniceanu, unde un suspect ar fi primit teren de 250.000 lei și mașina de 170.000 lei. Procurorii DNA au dispus efectuarea urmaririi penale fața de șase suspecți (trei persoane fizice și trei societați comerciale) pentru folosire, in orice mod, direct sau indirect, de informatii ce nu sunt destinate publicitatii, daca fapta a fost savarșita in scopul obtinerii pentru sine sau pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

