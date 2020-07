Contract uriaș la Neurochirurgie: 221 milioane de lei pentru achiziţia de materiale sanitare ultrasofisticate Miza acestui contract este insa valoarea sa, care este estimata de catre conducerea unitatii medicale la maximum 221,1 milioane de lei, daca se vor achizitiona numarul maximum estimat de echipamente si materiale, si minimum 2,38 milioane de lei, daca vor fi cumparate doar cateva unitati din fiecare cantitate. Printre produsele cautate se numara si ace pentru punctia femurala, maximum 800 pe acordul cadru, balon pentru remodelare vasculara, maximum 600 de bucati, microghid hidrofil, m (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

