Contract semnat pe capota mașinii. Se lărgește la pentru drumul Timișoara-Moșnița Nouă/ VIDEO A fost semnat contractul pentru un drum pe care mulți il așteapta sa se „mareasca”. Este vorba despre drumul Timișoara-Moșnița Noua, pentru care contractul a fost semnat live, pe Facebook, pe pagina lui Calin Dobra, președintele CJ Timiș. Astazi, președintele CJ Timiș Calin Dobra și antreprenorul, reprezentant Strabag, au semnat contractul pentru largirea la patru ... The post Contract semnat pe capota mașinii. Se largește la pentru drumul Timișoara-Moșnița Noua/ VIDEO appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Consiliului Județean Timiș Calin Dobra a spus, intr-o audiența online care a avut loc joi, ca in zece zile se va semna contractul pentru largirea la patreu benzi a drumului Timișoara-Moșnița Noua. S-au rezolvat contestațiile, s-au terminat procesele și constructorul trebuie sa se apuce…

- Vineri, Primaria Timisoara a semnat contractul de executie al proiectului de reabilitare a Caii Bogdanestilor. Vor fi in total zece firme, incluse intr-un consortiu, care vor executa lucrarea din fonduri europene. Intr-un nou spectacol media-Facebook, primarul Timisoarei a aflat in direct in cadrul…

- CNAIR a semnat joi 21.05.2020 contractul de servicii Elaborare Studiu de Fezabilitate i Proiect Tehnic de Execuie pentru obiectivul Drum Expres Brila (Jijila) Tulcea (Cataloi).Contractul în valoare de 14.159.20613 Lei fr TVA. a fost semnat cu operatorul economic INGENIERIA ESPECIALIZADA OBRA C...

- Senatorul Daniel Zamfir exulta dupa ce Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 77/2016 privind darea in plata a unor bunuri imobile in vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite.„S-A FACUT DREPTATE!!!!Azi,…

- Un polițist din București a povestit, pe Facebook, un incident in urma caruia a fost expus infectarii cu HIV, el susținand ca, in urma intamplarii, “a fost umilita o intreaga instituție, o intreaga breasla neputincioasa”. Potrivit unui comunicat al Poliției, la data de 10 mai, in jurul orei 21:00, doi…

- Vicepremierul Raluca Turcan a anunțat, joi, prin intermediul unei postari pe contul sau de Facebook, ca a fost semnat, la Ministerul Dezvoltarii, contractul de finanțare din bani europeni pentru construirea...

- Criticat de presedintele Klaus Iohannis pentru protocolul semnat cu BOR, ministrul de Interne, Marcel Vela, a anuntat, in aceasta seara unele modificari ale intelegerii. Cea mai importanta este faptul ca politistii nu se vor mai implica direct in distribuirea Luminii Sfinte si “Pastelor”. Dupa criticile…

- Președintele PMP Turda, consilierul local Adrian Nap, a solicitat CNAIR sa-i informeze pe cetațenii turdeni despre modul in care se deruleaza contractul in baza caruia ar trebui sa se reabiliteze... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!