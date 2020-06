Contract pentru constructii de drumuri de acces in localitatile Ovidiu, Tortoman si Deleni (documente) Contract privind servicii pentru asistenta tehnica privind supervizarea contractului de lucrari de constructii de drumuri de acces la obiectivele nou construite in localitatile Ovidiu, Tortoman si Deleni, judetul Constanta Consiliul Judetean Constanta a atribuit prin procedura simplificata contractul privind servicii pentru asistenta tehnica privind supervizarea contractului de lucrari ldquo;Servicii de proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari de constructii de ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere CNAIR anunta organizarea unei proceduri publice pentru atribuirea contractului de achizitie servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare Rev.2 Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere CNAIR anunta organizarea…

- Ziarul Unirea POD modern peste Valea Orzii: Licitația pentru proiectare, execuție lucrari și asistența tehnica, lansata recent in SEAP Podul existent este un pod din beton monolit cu structura in arc cu timpane continui. Podul existent, impreuna cu rampele de acces asigura legatura intre strazile Victoriei…

- Guvernul a aprobat o hotarare care prevede conditiile de acordare a serviciilor medicale, in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2. Actul normativ completeaza HG 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza…

- Consiliul Judetean Constanta baga peste 1.6 milioane de lei in servicii de proiectare si asistenta tehnica pentru obiectivul de investitie ldquo;Reabilitarea imobilului Cladire ndash; Filiala 1 Constanta In 30 aprilie 2020, Consiliul Judetean Constanta a adoptat horararea nr. 117, prin care aproba reabilitarea…

- In Salaj, pe 21 de kilometri de drum national (intre localitațile Bocșa și Bobota) se executa in aceste zile covoare asfaltice (din totalul de 66 de kilometri programți pentru acest an). Lucrari importante vor fi realizate și pe intre localitațile Hida și Tihau, precum și pe tronsonul Topa – Ciumarna.…

- Primaria Limanu a anuntat numele societatii care si a adjudecat doua contracte privind asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari pentru asfaltarea a doua strazi din comuna. Acesta este societatea Project Ank Util SRL din Cernavoda. Contractul "Servicii de proiectare faza Proiect…

- Ziarul Unirea Infrastructura sportiva moderna in valoare de peste 5.000.000 lei, la Blaj: Licitația pentru proiectare, execuție lucrari și asistența tehnica, lansata recent in SEAP Municipiului Blaj va beneficia de o baza sportiva moderna. Primaria municipiului a postat pe SICAP un anunț de achiziție…

- Ziarul Unirea Baza sportiva moderna la Sebeș, in valoare de peste 1.200.000 lei: Licitație pentru proiectare, execuție lucrari și asistența tehnica La ora actuala, Municipiul Sebes si localitatile apartinatoare (Petresti, Lancram, Rahau) nu beneficiaza de o baza sportiva corespunzatoare. Aceasta stare…