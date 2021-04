Stiri pe aceeasi tema

- Craiovenii branșați la sistemul de termoficare public vor plati de vineri, 9 aprilie, caldura pe noua societate SC Termo Urban Craiova. Avand in vedere trecerea termoficarii din sistemul public pe noua societate – SC Termo Urban Craiova, asociațiile de proprietari vor intra, in aceste zile, in posesia…

- Noul furnizor de caldura si apa calda din Craiova, SC Termo Urban SRL incearca sa incheie contracte cu asociatiile de proprietari pe repede inainte. Contractul dintre vechiul operator, SC Termo si producatorul de agent termic primar CE Oltenia este valabil pana la data de 08.04.2021. In aceasta situatie…

- Incepand de azi caldura si apa calda a craiovenilor este furnizata de noua societate de termoficar, SC Termo Urban Craiova SRL. Ieri, consilierii locali au delegat alimentarea cu energie termica a orasului Craiova catre noua societate, ulterior, urmand sa se incheie contractul intre noua societate si…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a inregistrat in perioada 1 martie- 26 martie un numar de 255.776 de cereri unice de plata pentru terenuri agricole pentru o suprafata de peste 1,2 milioane de hectare, a anuntat vineri institutia. Campania de depunere a cererilor unice de…

- Asociațiile de proprietari ar putea decide scoaterea de la intreținere a copiilor sub trei ani, revenindu-se la o reglementare mai veche, care a fost insa omisa la momentul apariției Legii 196/2018. Propunerea legislativa ar modifica si completa articolului 75 din Legea pentru infiintarea, organizarea…

- APIA 2021: Fermierii vor putea inregistra online cererile pentru subvenții, in perioada 1 martie – 15 mai In perioada 1 martie – 15 mai, demersurile pentru inregistrarea cererilor unice de plata la hectar pe anul 2021 vor fi realizate online de catre fermieri, anunța Agenția de Plați și Intervenție…

- Fermierii pot depune in perioada 8 21 februarie cererile de plata pentru Masura 14 Bunastarea animalelor pachetul a. plati in favoarea bunastarii porcinelor si pachetul b. plati in favoarea bunastarii pasarilor din cadrul PNDR 2014 2020, a transmis Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura.Agentia…

- Asociațiile de proprietari cu datorii raman de azi fara caldura. Acestea urmau sa fie debranșate marți, 12.01.2021, dar au mai fost pasuite o zi de catre Termo. Dupa ce au fost somate, unele dintre acestea s-au repezit sa-și plateasc și sa reeșaloneze datoriile. Totuși, numarul acestora se reduce doar…